Kia Tasman стане конкурентом Ford Ranger, Toyota Hilux і Volkswagen Amarok.

Хоча Kia заявила, що Tasman стане її першою глобальною вантажівкою, вона не підтвердила, чи буде ця модель продаватися в Сполучених Штатах та ЄС. Офіційно, принаймні наразі, він доступний лише для Південної Кореї, Австралії, Близького Сходу та Африки.

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Цікаво, що на новому шпигунському відео показано, як пікап середнього розміру проходить випробування на території США. Сильно закамуфльований прототип був спійманий у Каліфорнії на мічиганських номерах.

Незвично, коли автовиробник тестує майбутній автомобіль у країні, де він не має наміру продавати продукт. Але що, якщо Тасман все-таки прибуде до США? Якщо він не буде побудований на заводі в Джорджії, він може виявитись надто дорогим через податки. Це 25-відсоткове мито на легкі вантажівки, імпортовані до США.

Окреме відео демонструє інший прототип Тасмана в Австралії. Той також покритий камуфляжем, але хтось, очевидно, мав ключ і зміг відімкнути вантажівку та заскочити всередину. Салон, ймовірно, належить до версії вищої специфікації, судячи з великої кількості обладнання: сидіння з пам’яттю, люк у даху, подвійні екрани, навколишнє освітлення та бездротова зарядна панель.

Ви також помітите селектор передач на рульовій колонці та лівостороннє розташування керма, хоча Австралія є ринком правостороннього керування. Здається, кабіна нагадує EV9, але здається трохи міцнішою з цими кремезними дверними ручками. Чорна стільникова сітка на панелі приладів приховує вентиляційні отвори, якими можна керувати за допомогою масивних ручок. Незважаючи на те, що це подвійна кабіна, будуть доступні інші варіанти кузова, включаючи одинарну кабіну та кабіну-шасі.

Повідомляється, що цей пікап – конкурент Ford Ranger – був помічений в Сіднеї, імовірно, буде показана дилерам за закритими дверима перед презентацією наступного року. Kia має намір продавати робочу конячку в конфігураціях 4x4 і 4x2 з 2,2-літровим чотирициліндровим турбодизелем і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Ходять чутки, що також розглядається варіант GT з V-6. Повідомляється, що повністю електричний Tasman планується запустити наприкінці 2026 року.

Світова прем’єра запланована на кінець 2024 року. Варто зазначити, що Tasman буде пікапом з рамою, більшою за Hyundai Santa Cruz. Він буде протистояти не тільки Ford Ranger, але й Toyota Hilux і Volkswagen Amarok.