Новий середньорозмірний пікап від Kia 2025 модельного року буде називатися Tasman. Офіційно не озвучено, але найімовірніше, що він зможе конкурувати з Toyota Hilux, Ford Ranger і Isuzu D-Max.

Щоправда, його присутність на американському ринку під питанням. Допоки це малоймовірно, хіба що бренд візьме на себе зобов’язання щодо місцевого виробництва, щоб уникнути так званого курячого податку, який накладає 25-відсоткове мито на пікапи іноземного виробництва.

Однак Австралія, Нова Зеландія, Корея та окремі ринки Азії вже готуються до продажу цієї моделі й попередньо озвучили свої наміри. Корейська компанія стверджує, що Tasman спочатку був запропонований Kia Australia та вибраний з пулу назв, отриманих з різних світових ринків.

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В скупих інформаціях менеджерів виробника зазначається, що Tasman "створений з урахуванням різноманітних видів діяльності, торгівлі та дозвілля". Його запуск заплановано на 2025 рік.

Пікап середнього розміру стане прямим конкурентом Ford Ranger, Toyota Hilux і Isuzu D-Max. Він матиме квадратний вигляд, у якому домінує велика кількість прямих ліній і гострих країв. Крім того, він буде оснащений вертикальними світлодіодними денними ходовими вогнями, подібними до тих, які можна побачити на Sorento та EV9.

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І хоча багато технічних деталей про Tasman залишаються в таємниці, Kia Australia підтвердила, що пікап матиме дизельну силову установку. Ймовірно, це буде 2,2-літровий чотирициліндровий двигун марки CRDi. У Sorento цей двигун виробляє 148 кВт потужності та 440 Нм крутного моменту.

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Це трохи менше, ніж у 2,8-літрового турбодизеля в Toyota HiLux або 2,0-літрового бі-турбодизеля у Ford Ranger і Volkswagen Amarok, які розвивають 500 Нм. З погляду на таку різницю, експерти не відкидають можливість комплектації більш потужного 3,0-літрового турбодизеля.

Стало відомо, що паралельно Kia розробляє другий пікап для світових ринків, включаючи США. Однак ця модель буде повністю електричною та, як очікується, створюватиметься на теперішній платформі E-GMP.

Фото: CarExpert