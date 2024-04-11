Продажі електромобілів в Індії стрімко зростають, а тому автовиробники прагнуть отримати свою частку ринку, представивши нові моделі. Kia оголосила, що представить електричну версію моделі Carens та ще дві новинки вже незабаром.

Нещодавно Kia оголосила про плани презентувати в регіоні три новинки, включаючи електромобіль Carens. Компанія Kia має намір стати одним з лідерів електрифікації у світі.

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В лінійці бренду буде впроваджено більше гібридів, а також доступних електричних моделей, таких, як: EV2, EV3, EV4 та EV5. Компанія вже представила Kia EV5 в Китаї й готується презентувати EV3 вже цього року.

Модель, фактично, буде зменшеним флагманським EV9. Очікувана початкова вартість новинки може становити близько 30 000 доларів. Також згодом до лінійки приєднається EV4, який буде класифікуватись як седан початкового рівня, однак матиме більшу вартість порівняно з EV3.

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Новинки будуть представлені на всіх основних ринках, проте, для ринків, що розвиваються, до яких належить Індія, Kia планує презентувати модель Carens EV.

Kia Carens

Подейкують, що Kia Carens EV надійде в продаж наступного року за початковою ціною близько 25 000 доларів. Це стало можливим завдяки тому, що Kia та Hyundai уклали партнерство з компанією Exide Energy для внутрішнього виробництва акумуляторів для електромобілів.

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Водночас інші автовиробники також не зволікають. Renault спільно з Nissan також готують нові моделі для Індії, а в мережі ширяться чутки, що Ілон Маск планує відвідати країну вже незабаром, аби оголосити про старт будівництва гігафабрики Tesla в регіоні.