Шпигуни помітили великий електричний кросовер від Hyundai під час тестувань. Як повідомляється, новинка називатиметься Ioniq 7 й побудована на тій же платформі, що й Kia EV6 та Kia EV9. Однак, подейкують, що новий кросовер також можуть випустити з ім’ям Ioniq 9.

Закамуфльований прототип досить суттєво нагадує прототип SEVEN, який компанія Hyundai презентувала у 2021 році. Новинка має так звані “піксельні” фари та ліхтарі, які віддзеркалюють дизайн шоу-кара.

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Однак, прототип SEVEN має на 100 мм більшу колісну базу, ніж Kia EV9, тому питання, чи буде Ioniq 7 більшим за Kia, залишається відкритим. EV9 стандартно оснащений заднім приводом, це має також стосуватися й Ioniq 7.

Hyundai заявляв про запас ходу в 483 кілометри для концепції SEVEN, і такий же показник має отримати Ioniq 7. Зрештою, найвищий запасу ходу для EV9 становить 489 кілометрів, то ж, напевно, Hyundai матиме подібні параметри.

Те ж стосується і батарей. Kia EV9 оснащено батареями на 76,1 та 99,8 кВт-год залежно від комплектацій, і такі ж акумулятори отримає Ioniq 7. Подібно до своїх менших братів – Ioniq 5 та Ioniq 6, кросовер також буде обладнаний 800-вольтовою електричною системою.

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Ціна на EV9 починається з 54 900 доларів, тому, можливо, новинка від Hyundai матиме схожу вартість. За останніми повідомленнями, компанія готує дебют новинки влітку цього року. У звіті компанії зазначається, що Hyundai розпочне виробництво IONIQ 7 на своєму заводі Asan у Кореї