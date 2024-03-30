Шпионы заметили большой электрический кроссовер от Hyundai во время тестирований. Как сообщается, новинка будет называться Ioniq 7 и построена на той же платформе, что и Kia EV6 и Kia EV9. Однако, поговаривают, что новый кроссовер также могут выпустить с именем Ioniq 9.

Закамуфлированный прототип достаточно существенно напоминает прототип SEVEN, который компания Hyundai представила в 2021 году. Новинка имеет так называемые "пиксельные" фары и фонари, которые отражают дизайн шоу-кара.

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Однако, прототип SEVEN имеет на 100 мм большую колесную базу, чем Kia EV9, поэтому вопрос будет ли Ioniq 7 больше Kia остается открытым. EV9 стандартно оснащен задним приводом, это должно также касаться и Ioniq 7.

Hyundai заявлял о запасе хода в 483 километра для концепции SEVEN, и такой же показатель должен получить Ioniq 7. В конце концов, самый высокий запас хода для EV9 составляет 489 километров, то же, наверняка, Hyundai будет иметь подобные параметры.

То же самое касается и батарей. Kia EV9 оснащен батареями на 76,1 и 99,8 кВт-ч в зависимости от комплектаций, и такие же аккумуляторы держит Ioniq 7. Подобно своим меньшим братьям – Ioniq 5 и Ioniq 6, кроссовер также будет оборудован 800-вольтовой электрической системой.

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Цена на EV9 начинается с 54 900 долларов, поэтому, возможно, новинка от Hyundai будет иметь похожую стоимость. По последним сообщениям, компания готовит дебют новинки летом этого года. В отчете компании отмечается, что Hyundai начнет производство IONIQ 7 на своем заводе Asan в Корее.