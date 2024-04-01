Kia представила хетчбек K4, який стане глобальною моделлю та замінить на ключових ринках моделі K3, Cerato та Forte.

Дизайн хетчбека Kia K4 показали на прикладі топверсії GT-Line зі «спортивними» бамперами та низькопрофільними шинами, але навіть у такого хетчбека пороги, колісні арки та нижня частина бамперів закриті пластиком. Втім, великі звіси, глянсові декоративні елементи та невеликий кліренс натякають: новинка створена для хороших доріг.

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Технічних подробиць поки немає, але швидше за все хетчбек буде уніфікований з однойменним седаном. У такому випадку найпростіші Kia K4 отримають 2,0-літровий «атмосферник», варіатор та напівзалежну задню підвіску, а топкомплектації будуть доступні з турбомотором 1.6, 8-ступеневим «автоматом» та багатоважільною задньою підвіскою.

Очікується, що хетчбек Kia K4 надійде у продаж після седана з затримкою у кілька місяців. Це означає, що на північноамериканському ринку обидві моделі з’являться до кінця року. А ось у Південній Кореї, напевно, буде своя моторна гамма, причому продажі на батьківщині марки можуть початися навіть раніше, ніж у США.