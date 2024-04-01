Kia представила хэтчбек K4, который станет глобальной моделью и заменит на ключевых рынках модели K3, Cerato и Forte.

Дизайн хэтчбека Kia K4 показали на примере топ-версии GT-Line со "спортивными" бамперами и низкопрофильными шинами, но даже у такого хэтчбека пороги, колесные арки и нижняя часть бамперов закрыты пластиком. Впрочем, большие свесы, глянцевые декоративные элементы и небольшой клиренс намекают: новинка создана для хороших дорог.

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Технических подробностей пока нет, но скорее всего хэтчбек будет унифицирован с одноименным седаном. В таком случае простые Kia K4 получат 2,0-литровый "атмосферник", вариатор и полузависимую заднюю подвеску, а топкомплектации будут доступны с турбомотором 1.6, 8-ступенчатым "автоматом" и многорычажной задней подвеской.

Ожидается, что хэтчбек Kia K4 поступит в продажу после седана с задержкой в несколько месяцев. Это означает, что на североамериканском рынке обе модели появятся до конца года. А вот в Южной Корее, наверняка, будет своя моторная гамма, причем продажи на родине марки могут начаться даже раньше, чем в США.