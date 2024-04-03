Флагманський седан, який дебютував у 2018 році й був оновлений у 2021, отримав ще один рестайлінг. Цього разу зміни не такі глобальні: нова модель отримає дещо змінену решітку радіатора та декілька додаткових опцій.

Нова решітка матиме горизонтальні елементи замість V-подібних на минулій генерацій. K9 також отримав нові стандартні колісні диски та новий колір покриття Pebble Gray.

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В салоні змін небагато, хоча тепер клієнти можуть замовити Kia K9 з коричневим чи сірим оздобленням інтер’єру. До того ж компанія додала в стандартне оснащення седана порти USB-C та технологію «After Blow», роль якої полягає в запобіганні появи неприємних запахів.

Вона автоматично активується на 10 хвилин, після того, як водій вимкнув двигун K9 на понад пів години й висушує вентиляційні канали від конденсату. Окрім цього, її також можна використовувати коли надворі низька температура.

Також у вищих комплектаціях тепер з’явились нові стандартні опції, які раніше можна було отримати виключно за додаткову оплату, наприклад – переднє пасажирське сидіння з функцією масажу чи вогнегасник.

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Модель K9 пропонується з двома варіантами двигунів V6: атмосферним, об'ємом 3,8 літра та 3,3-літровим з турбонаддувом. Автомобіль можна обладнати як заднім, так і повним приводом. Базова версія коштує $43 800, тоді як топова – $64 200.