Флагманский седан, который дебютировал в 2018 году и был обновлен в 2021, получил еще один рестайлинг. На этот раз изменения не такие глобальные: новая модель получит немного измененную решетку радиатора и несколько дополнительных опций.

Новая решетка будет иметь горизонтальные элементы вместо V-образных на прошлой генераций. K9 также получил новые стандартные колесные диски и новый цвет покрытия Pebble Gray.

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В салоне изменений немного, хотя теперь клиенты могут заказать Kia K9 с коричневой или серой отделкой интерьера. К тому же компания добавила в стандартное оснащение седана порты USB-C и технологию "After Blow", роль которой заключается в предотвращении появления неприятных запахов.

Она автоматически активируется на 10 минут, после того, как водитель выключил двигатель K9 более чем на полчаса и высушивает вентиляционные каналы от конденсата. Кроме этого, ее можно использовать когда на улице низкая температура.

Также в высших комплектациях теперь появились новые стандартные опции, которые ранее можно было получить исключительно за дополнительную оплату, например – переднее пассажирское сиденье с функцией массажа или огнетушитель.

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Модель K9 предлагается с двумя вариантами двигателей V6: атмосферным, объемом 3,8 литра и 3,3-литровым с турбонаддувом. Автомобиль можно оборудовать как задним, так и полным приводом. Базовая версия стоит $43 800, тогда как топовая – $64 200.