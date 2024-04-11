Продажи электромобилей в Индии стремительно растут, а потому автопроизводители стремятся получить свою долю рынка, представив новые модели. Kia объявила, что представит электрическую версию модели Carens и еще две новинки уже в скором времени.

Недавно Kia объявила о планах презентовать в регионе три новинки, включая электромобиль Carens. Компания Kia намерена стать одним из лидеров электрификации в мире.

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В линейке бренда будет внедрено больше гибридов, а также доступных электрических моделей, таких как: EV2, EV3, EV4 и EV5. Компания уже представила Kia EV5 в Китае и готовится представить EV3 уже в этом году.

Модель, фактически, будет уменьшенным флагманским EV9. Ожидаемая начальная стоимость новинки может составлять около 30 000 долларов. Также впоследствии к линейке присоединится EV4, который будет классифицироваться как седан начального уровня, однако будет иметь большую стоимость по сравнению с EV3.

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Новинки будут представлены на всех основных рынках, однако, для рынков, развивающихся, к которым относится Индия, Kia планирует представить модель Carens EV.

Kia Carens

Поговаривают, что Kia Carens EV поступит в продажу в следующем году по начальной цене около 25 000 долларов. Это стало возможным благодаря тому, что Kia и Hyundai заключили партнерство с компанией Exide Energy для внутреннего производства аккумуляторов для электромобилей.

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В то же время другие автопроизводители также не медлят. Renault совместно с Nissan также готовят новые модели для Индии, а в сети ходят слухи, что Илон Маск планирует посетить страну уже вскоре, чтобы объявить о старте строительства гигафабрики Tesla в регионе.