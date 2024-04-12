Новый среднеразмерный пикап от Kia 2025 модельного года будет называться Tasman. Официально не озвучено, но вероятнее всего, что он сможет конкурировать с Toyota Hilux, Ford Ranger и Isuzu D-Max.

Правда, его присутствие на американском рынке под вопросом. Пока это маловероятно, разве что бренд возьмет на себя обязательства по местному производству, чтобы избежать так называемого куриного налога, который накладывает 25-процентную пошлину на пикапы иностранного производства.

Однако Австралия, Новая Зеландия, Корея и отдельные рынки Азии уже готовятся к продаже этой модели и предварительно озвучили свои намерения. Корейская компания утверждает, что Tasman изначально был предложен Kia Australia и выбран из пула названий, полученных с разных мировых рынков.

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В скупых сведениях менеджеров производителя отмечается, что Tasman "создан с учетом различных видов деятельности, торговли и досуга". Его запуск запланирован на 2025 год.

Пикап среднего размера станет прямым конкурентом Ford Ranger, Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Он будет иметь квадратный вид, в котором доминирует большое количество прямых линий и острых краев. Кроме того, он будет оснащен вертикальными светодиодными дневными ходовыми огнями, подобными тем, которые можно увидеть на Sorento и EV9.

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И хотя многие технические детали о Tasman остаются в тайне, Kia Australia подтвердила, что пикап будет иметь дизельную силовую установку. Вероятно, это будет 2,2-литровый четырехцилиндровый двигатель марки CRDi. В Sorento этот мотор производит 148 кВт мощности и 440 Нм крутящего момента.

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Это чуть меньше, чем у 2,8-литрового турбодизеля в Toyota HiLux или 2,0-литрового би-турбодизеля у Ford Ranger и Volkswagen Amarok, которые развивают 500 Нм. С точки зрения такой разницы, эксперты не исключают возможность комплектации более мощного 3,0-литрового турбодизеля.

Стало известно, что параллельно Kia разрабатывает второй пикап для мировых рынков, включая США. Однако эта модель будет полностью электрической и, как ожидается, будет создаваться на нынешней платформе E-GMP.

Фото: CarExpert