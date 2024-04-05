Рабочую неделю Министерство здравоохранения завершает приятной новостью: от правительства Южной Кореи в Украину прибыло 70 автомобилей скорой медицинской помощи.

Это пакет машин из партии в сто медицинских карет, которые Сеул отправил Киеву в качестве гуманитарной помощи. Перед этим прибыло и распределено по регионам 30 автомобилей, о чем редакция Авто 24 рассказывала.

Как и в предыдущие разы, в южнокорейский пакет поддержки вошли кареты скорой медицинской помощи на шасси KIA Bongo. Все машины имеют комплектацию по стандартам Всемирной организации здравоохранения. Они также будут распределены по регионам для оказания необходимой помощи пациентам, которые нуждаются в дополнительных мерах для поддержания жизни во время транспортировки в больницы и между больницами.

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Это не вездеходы, а классические автомобили с колесной формулой 4х2 для работы на дорогах с твердым покрытием. Вероятно, что в сельские больницы такая техника не попадет, а вот в поселках городского типа, районных и областных центрах маленьким и экономичным KIA будут очень рады.

Автомобиль потребляет в городском режиме в пределах 11 л на 100 километров пробега, а на трассе где-то 8-9 л солярки. Это благодаря 2,5-литровому двигателю мощностью 130 л.с. Его не стали комплектовать автоматической коробкой передач, поставили обычную механику.

Куда распределят кареты скорой медицинской помощи и в каком количестве она поступит в регионы, Минздрав Украины не сообщает. Но факт того, что такая необходимая техника от союзников поступила, уже вносит позитив.