Все полученные от правительства Кореи и агентства международного развития USAID 30 карет скорой медицинской помощи и одна мобильная лаборатория уже отправлены в регионы.

Одной из первых спецтранспорт получила Торецкая городская военная администрация Бахмутского района Донецкой области. Такой автомобиль для местной больницы, практически граничащей с передовыми позициями армии, был крайне необходим. Автомобиль уже на месте и задействован в дежурстве.

"Это транспортное средство будет использоваться для обеспечения устойчивой работы гуманитарных хабов Торецкой громады и во время этапов эвакуации гражданского населения громады", – сообщила на своей странице в Facebook мэрия Торецка.

KIA Bongo в условиях прифронтовой зоны еще не работал. Но в больнице Торецкой громады ему рады, хотя не исключают выезды на вызовы под грохот канонады и свист мин. Фото: Торецкая МВА

Автомобили скорой медицинской помощи на шасси KIA Bongo прибыли в Украину не только укомплектованными по стандартам Всемирной организации здравоохранения, но и до отказа загружены "изделиями медицинского назначения и лекарственными средствами".

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Медицинское исполнение фургона Bongo группы LCV в наших больницах и станциях скорой помощи явление редкое. Несмотря на небольшие размеры кареты (6195x1818x2675), этот автомобиль не уступает ходовыми возможностями, выносливостью и хорошей амортизацией признанным европейским "скорым".

Автомобиль с колесной формулой 4х2 имеет экономичный 2,5-литровый двигатель мощностью 130 л.с., который работает с механической коробкой передач. В городском режиме "карета" будет брать где-то под 11 л на 100 километров пробега, но на трассе можно уложиться в 8-9 л дизеля. Тут по расходу топлива следует учесть сезонность, рельеф, а также состояние дороги, из-за чего о постоянных величинах можно говорить не по паспортным заявкам производителя, а по факту эксплуатации кареты на данной местности.

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Плавный ход даже на побитой дороге обеспечит система подвески на торсионных пружинах и газовых амортизаторах. В прифронтовых условиях для транспортировки лежачих больных или покалеченных людей амортизация имеет большое значение.

Стабильную комфортную температуру в салоне обеспечивает автономный независимый от кабины обогреватель. Для работы в летнюю жару здесь есть кондиционер.