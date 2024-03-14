Усі отримані від уряду Кореї та агенції міжнародного розвитку USAID 30 карет швидкої медичної допомоги і одна мобільна лабораторія вже відправлені в регіони.

Однією з перших спецтранспорт отримала Торецька міська військова адміністрація Бахмутського району Донецької області. Такий автомобіль для місцевої лікарні, що практично межує з передовими позиціями армії, був вкрай необхідний. Автомобіль уже на місці й задіяний у чергуванні.

"Цей транспортний засіб буде використовуватися для забезпечення сталої роботи гуманітарних хабів Торецької громади та під час етапів евакуації цивільного населення громади", – повідомила на своїй сторінці в Facebook мерія Торецька.

KIA Bongo в умовах у прифронтової зони ще не працював. Але в лікарні Торецької громади йому раді, хоча не виключають виїзди на виклики під гуркіт канонади та свист мін. Фото: Торецька МВА

Автомобілі швидкої медичної допомоги на шасі KIA Bongo прибули до України не тільки укомплектованими за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я, але й вщерть завантажені "виробами медичного призначення та лікарськими засобами".

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Медичне виконання фургона Bongo групи LCV в наших лікарнях і станціях швидкої допомоги явище рідкісне. Попри невеличкі розміри карети (6195x1818x2675), цей автомобіль не поступається ходовими можливостями, витривалістю та гарною амортизацією визнаним європейським "швидким".

Автомобіль з колісною формулою 4х2 має економічний 2,5-літровий двигун потужністю 130 к.с., який працює з механічною коробкою передач. У міському режимі «карета» буде брати десь під 11 л на 100 кілометрів пробігу, але на трасі можна вкластися в 8-9 л дизеля. Тут щодо витрат палива слід врахувати сезонність, рельєф, а також стан дороги, через що про сталі величини можна говорити не за паспортними заявками виробника, а за фактом експлуатації карети на даній місцевості.

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Плавний хід навіть на побитій дорозі забезпечить система підвіски на торсіонних пружинах та газових амортизаторах. В прифронтових умовах для транспортування лежачих хворих чи покалічених людей амортизація має велике значення.

Стабільну комфортну температуру в салоні забезпечує автономний незалежний від кабіни обігрівач. Для роботи в літню спеку тут є кондиціонер.