Мінометники 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади отримали від земляків позашляховики KIA KM450.

Автомобільні шасі були викуплені на аукціоні "Богдан Моторс" благодійним фондом Сергія Притули, а потім дороблені під специфіку військової служби та потреби фронтових підрозділів.

Нагадаємо, на початку літа згаданий фонд придбав на тій розпродажі майна двадцять шасі. Вони були без кузовних платформ та надбудов – рама з ходовою і кабіна. У свій час Черкаський автозавод мав їх переробляти, але збанкрутував.

Читайте також Волонтери викупили недороблені позашляховики KIA зі збанкрутілого заводу "Богдан"

Південнокорейську техніку, що є ліцензійною копією американського джипа Kaiser Jeep M715, одразу після викупу передали авторемонтникам на доробку. Малотоннажні машини групи pickup отримали тентові кузови, в яких можна перевозити як особовий склад, боєприпаси, так і проводити евакуацію поранених тощо.

Ось такими ці машини були викуплені на аукціоні – справжнісінький автомобільний напівфабрикат. Фото: Всі аукціони України

Наразі у згаданому фонді взяли за основу для KM450 дві версії виконання вантажної платформи. Це може бути бортовий тентовий кузов та кунг. При потребі на шасі можна робити будь-яку іншу надбудову, у тому числі популярні міні-установки "Град", що почали вже з’являтися на відкритих платформах пікапів.

Заправився – допоміг ЗСУ. Ви заправляєте на WOG своє авто брендовим пальним Mustang, а компанія донатить за кожен літр з власного прибутку 1 грн на рятувальні всюдиходи для захисників. Рекламна інформація

Півторатонна вантажопідйомність на дорогах з твердим покриття для всюдихода не критична, оскільки він може тягнути причеп ще з двома тонами вантажу або ж буксирувати артилерійську установку чи везти міномет.

Читайте також Kia показала військовий водневий квадроцикл

На бездоріжжі автомобіль везе не 1530 кг, а 1330 кг. Його високий кліренс 23,7 см дозволяє долати невеликі рельєфні перешкоди та водні перепони, вправно поводиться автомобіль на міжсезонній польовій багнюці та сніговій цілині.

Кожна нова одиниця техніки зміцнює українську армію і наближає перемогу. Фото: @sinicynr

Звісно, гарні тягові можливості забезпечує підключений при потребі повний привід та понижений ряд роздатки. Тут механічна п’ятиступенева КПП, що працює у парі з дизельним 3.9-літровим двигуном потужністю 139 к.с.

Постулат привабливості у всюдихода часів в’єтнамської війни наші захисники вбачають у його низькій висоті. Дах кабіни джипа на рівні 2,45 м, що з таким “ростом” дозволяє причаїтися в складках місцевості, бути менш поміченими ворогом.

Короткий відеосюжет з тесту джипа Kia KM450, який провів військовий експерт Юрій Бондар (Шаман)

Конкретної кількості переданих ЗСУ повнопривідних автомобілів KIA KM450 офіційний портал ГО "Український мілітарний центр" не повідомляє. Однак публікуєтеся фото з тентовими машинами, що вже у наших захисників. І це радує: кожна нова одиниця техніки зміцнює українську армію і наближає перемогу.