Минометчики 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили от земляков внедорожники KIA KM450.

Автомобильные шасси были выкуплены на аукционе “Богдан Моторс” благотворительным фондом Сергея Притулы, затем доработаны под специфику военной службы и нужды фронтовых подразделений.

Напомним, в начале лета этот фонд приобрел на той распродаже имущества двадцать шасси. Они были без кузовных платформ и надстроек – рама с ходовой и кабина. Одно время Черкасский автозавод должен был их перерабатывать, но обанкротился.

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Южнокорейская техника, являющаяся лицензионной копией американского джипа Kaiser Jeep M715, сразу после выкупа была передана авторемонтникам на доработку. Малотоннажные машины группы pickup получили тентовые кузова, в которых можно перевозить как личный состав, боеприпасы, так и проводить эвакуацию раненых и т.д.

Вот такими эти машины были выкуплены на аукционе – самый настоящий автомобильный полуфабрикат. Фото: Все аукционы Украины

В упомянутом фонде взяли за основу для KM450 две версии выполнения грузовой платформы. Это может быть бортовой тентовый кузов и кунг. При необходимости на шасси можно производить любую другую надстройку, в том числе популярные мини-установки "Град", начавшие уже появляться на открытых платформах пикапов.

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Полуторатонная грузоподъемность на дорогах с твердым покрытием для вездехода не критична, поскольку он может тянуть прицеп еще с двумя тонами груза, буксировать артиллерийскую установку или доставлять миномет.

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На бездорожье автомобиль везет не 1530 кг, а 1330 кг. Его высокий клиренс 23,7 см позволяет преодолевать небольшие рельефные препятствия и водные преграды, достойно ведет себя автомобиль на межсезонной полевой дороге и снежной целине.

Каждая новая единица техники крепит украинскую армию и приближает победу. Фото: @sinicynr

Конечно, хорошие тяговые возможности обеспечивает подключенный при необходимости полный привод и пониженный раздаточный ряд. Здесь механическая пятиступенчатая КПП, работающая в паре с дизельным 3.9-литровым двигателем мощностью 139 л.с.

Постулат привлекательности вездехода времен вьетнамской войны наши защитники видят в его низкой высоте. Крыша кабины джипа на уровне 2,45 м позволяет с таким “ростом” притаиться в складках местности, быть менее замеченными врагом.

Короткий видеосюжет по тесту джипа Kia KM450, который провел военный эксперт Юрий Бондарь (Шаман)

Конкретного количества переданных ВСУ полноприводных автомобилей KIA KM450 официальный портал ОО "Украинский милитарный центр" не сообщает. Однако публикует фото с тентовыми машинами, которые уже находятся у наших защитников. И это радует: каждая новая единица техники крепит украинскую армию и приближает победу.