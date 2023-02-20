На крупнейшей международной выставке оборонной промышленности в Абу-Даби (ОАЭ) Kia показала концептуальный водородный квадроцикл и две премьеры.

Kia впервые представила за границей свой концепт-кар легкого тактического транспортного средства (ATV), работающего на водородном двигателе. Также на стенде – бронированная поисковая машина и шасси «Медведь».

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«Концепт-кар Hydrogen ATV» – это транспортное средство, созданное на базе существующего ATV с двигателем на водородной энергии.

«Бронированная поисковая машина» имеет усиленное пуленепробиваемое стекло и систему сброса давления от взрыва. Это сделано для повышения живучести пассажиров.

Шасси «Медведь» – это транспортное средство, оснащенное только рамой и двигателем, на которое можно установить различные типы оборудования, включая бронированные машины. Сделана на рынке Ближнего Востока.

Маленький тактический автомобиль Kia оснащен двигателем мощностью 225 лошадиных сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.