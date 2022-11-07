Американські експерти назвали корейські автомобілі, які ламаються частіше за інших. У суб'єктивному списку одразу кілька знайомих нашим співвітчизникам «бюджетників».

Експерти американського порталу HotCars назвали недорогі корейські автомобілі, які постійно ламаються. Оглядач вибрав дев'ять моделей Hyundai, Kia, SsangYong та Daewoo, яких варто остерігатися на вторинному ринку.

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У списку опинилися як незнайомі в нашій країні дводверки типу Hyundai S Coupe, так і популярні ранні кросовери Kia Sportage, седани Daewoo Cielo (Nexia) і Nubira (Gentra).

Американці з Hot Cars визнають, що зараз корейські автомобілі можуть бути лідерами своїх сегментів, але в 1980-і, 1990-і і навіть 2000-ті роки зустрічалися невдалі моделі, які краще не купувати, спокусившись на невисокі ціни на вторинному ринку.

Цікаво, що до списку потрапила Daewoo Nubira, яка досі користується популярністю в Узбекистані під ім'ям Chevrolet Lacetti та Daewoo Cielo, яка десятиліттями успішно продавалася під ім'ям Nexia.

Немає довіри у експертів із США до Kia Sportage другого покоління через підвищену витрату масла, дорогого ремонту гідротрансформатора коробки передач та витоків системи охолодження. За проблеми з трансмісією та слабку антикорозійну стійкість критикують Hyundai S Coupe та Kia Avella, а SsangYong Korando славиться невдалим варіатором.