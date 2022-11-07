Американские эксперты назвали корейские автомобили, которые ломаются чаще других. В субъективном списке сразу несколько знакомых нашим соотечественникам бюджетников.

Эксперты американского портала HotCars назвали постоянно ломающиеся недорогие корейские автомобили. Обозреватель выбрал девять моделей Hyundai, Kia, SsangYong и Daewoo, которых следует опасаться на вторичном рынке.

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В списке оказались как незнакомые в нашей стране двухдверки типа Hyundai S Coupe, так и популярные ранние кроссоверы Kia Sportage, седаны Daewoo Cielo (Nexia) и Nubira (Gentra).

Американцы из Hot Cars признают, что сейчас корейские автомобили могут быть лидерами своих сегментов, но в 1980-е, 1990-е и даже 2000-е годы встречались неудачные модели, которые лучше не покупать, соблазнившись на невысокие цены на вторичном рынке.

Интересно, что в список попала Daewoo Nubira, до сих пор популярная в Узбекистане под именем Chevrolet Lacetti и Daewoo Cielo, которая десятилетиями успешно продавалась под именем Nexia.

Нет доверия у экспертов из США к Kia Sportage второго поколения из-за повышенного расхода масла, дорогостоящего ремонта гидротрансформатора коробки передач и утечек системы охлаждения. За проблемы с трансмиссией и слабой антикоррозионной стойкостью критикуют Hyundai S Coupe и Kia Avella, а SsangYong Korando славится неудачным вариатором.