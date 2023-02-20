На найбільшій міжнародній виставці оборонної промисловості в Абу-Дабі (ОАЕ) Kia показала концептуальний водневий квадроцикл та ще дві прем'єри.

Kia вперше представила за кордоном свій концепт-кар легкого тактичного транспортного засобу (ATV), який працює на водневому двигуні. Також на стенді – броньована пошукова машина та шасі «Ведмідь».

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«Концепт-кар Hydrogen ATV» — це транспортний засіб, який створений на базі існуючого ATV з двигуном на водневій енергії.

«Броньована пошукова машина» має посилене куленепробивне скло та систему скидання тиску від вибуху. Це зроблено для підвищення живучості пасажирів.

Шасі «Ведмідь» — це транспортний засіб, оснащений лише рамою та двигуном, на який можна встановити різні типи обладнання, включаючи броньовані машини. Зроблена для ринку Близького Сходу.

Маленький тактичний автомобіль Kia оснащений двигуном потужністю 225 кінських сил і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.