Автомобили, которыми хотели заменить УАЗы в ВСУ, обретут вторую жизнь: благотворительный фонд Сергея Притулы приобрел на аукционе незавершенные Kia KM450.

Имущество обанкротившегося завода "Богдан Моторс", включая недоделанные военные внедорожники Kia KM450, были проданы на повторном аукционе залогового имущества "Прозорро". Покупателем оказался фонд Сергея Притулы, выигравший это имущество за 2,5 млн гривен.

Всего на заводе стояли двадцать внедорожников Kia KМ450, так что каждая машина обошлась в 128 тысяч гривен, или $3,5 тысячи.

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В 2021 году у ЗСУ был план взять на вооружение локализованный южнокорейский KIA KM450, который является лицензионной версией американского Kaiser Jeep M715 времен войны во Вьетнаме, сообщает "Милитарный".

Эти автомобили должны стать базой для командно-штабных машин (КШМ) типа К1450-06, которые должны были заменить КШМ Р-125 на базе УАЗ-3151.



Внедорожники Kia KМ450, стоявшие на заводе "Богдан Моторс". Фото: "Все аукционы Украины"

Разработкой и производством КШМ занимался ООО «Телекарт-Прибор», а производство (сборку) шасси должны были наладить в Черкассах на заводе «Богдан Моторс».

Шасси KIA KМ450, которое в ВС Украины продвигала компания «Богдан-Моторс», под названием Богдан KM450 собирали на черкасском автозаводе компании. Однако вскоре он разорился, так и не выпустив готовые машины для ВСУ. Пока неизвестно, как сохранились эти грузовики и какими силами фонд Сергея Притулы будет их восстанавливать.

Оригинальный Kaiser Jeep M715, разработанный на базе гражданского Jeep Gladiator, был принят на вооружение американских войск в 1965 году для замены M37. С 1967 до 1969 года было изготовлено более 33000 автомобилей. С середины 1960-х лицензионное производство американского пикапа M715 начала компания KIA Motors.

В 1998 году был разработан более современный вариант под названием KМ450. Автомобиль принят на вооружение армии и поставлялся на экспорт. Конструкция КМ450 очень похожа на M715. Машина используется для буксировки артиллерийских установок и минометов. Также украинская бронемашина "Барс-6" выполнена на шасси армейского грузовика Kia KM450.