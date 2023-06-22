Автомобілі, якими хотіли замінити УАЗи у ЗСУ, отримають друге життя: благодійний фонд Сергія Притули придбав на аукціоні незавершені Kia KM450.

Майно збанкрутілого заводу “Богдан Моторс”, включаючи недороблені військові позашляховики Kia KM450, продали на повторному аукціоні заставного майна “Прозорро”. Покупцем виявися фонд Сергія Притули, який виграв це майно за 2,5 млн гривень.

Всього на заводі стояли двадцять позашляховиків Kia KМ450, тож кожна машина обійшлася у 128 тисяч гривень, або $3,5 тисячі.

Також цікаво волонтери привезли для ЗСУ величезні тягачі

У 2021 році в українській армії був план взяти на озброєння локалізований південнокорейський KIA KM450, що своєю чергою є ліцензійною версією американського Kaiser Jeep M715 часів війни у В’єтнамі, повідомляє “Мілітарний”.

Ці автомобілі мали стати базою для командно-штабних машин (КШМ) типу К1450-06, які мали замінити КШМ Р-125 на базі УАЗ-3151.



Позашляховики Kia KМ450, які стояли на заводі “Богдан Моторс”. Фото: “Всі аукціони України”

Розробкою та виробництвом КШМ займався ТОВ «Телекарт-Прилад», а виробництво (складання) шасі мали налагодити у Черкасах на заводі «Богдан Моторс».

Шасі KIA KМ450, яке у ЗС України просувала компанія «Богдан-Моторс», під назвою Богдан KM450 мали збирати на черкаському автозаводі компанії. Однак невдовзі він збанкрутував, так і не випустивши готові машини для ЗСУ. Поки що невідомо, як збереглися ці вантажівки та якими силами фонд Сергія Притули буде їх відновлювати.

Оригінальний Kaiser Jeep M715, розроблений на базі цивільного Jeep Gladiator, був прийнятий на озброєння американських військ в 1965 році для заміни M37. З 1967 до 1969 року було виготовлено більш ніж 33000 автівок. З середини 1960-х ліцензійне виробництво американського пікапа M715 розпочала компанія KIA Motors.

У 1998 був розроблений більш сучасний варіант під назвою KМ450. Автівка прийнята на озброєння армії та поставлялась на експорт. Конструкція КМ450 дуже подібна до M715. Машина використовується для буксирування артилерійських установок та мінометів. Також українська бронемашина «Барс-6» виконана на шасі армійської вантажівки Kia KM450.