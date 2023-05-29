Наприкінці лютого цього року волонтери з ГО "Справа громад" уклали контракт на придбання партії вантажівок Foden 8х6 Multilift, а зараз перші машини вже в доставлені в Україну.

Перші вантажні машини Foden 8х6 Multilift, які були закуплені волонтерами ГО “Справа Громад” наприкінці лютого 2023 року у Британії, вже надійшли в Україну та проходять обслуговування — заміна олив, фільтрів, ременів та гумових патрубків.

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За словами волонтера Юрія Бірюкова, ці машини з гідравлічними кранами можуть підняти на платформу чи зняти контейнер за півтори хвилини. В такому контейнері може бути будь-що: лазня, шиномонтаж, боєприпаси, штаб тощо.

А ще Foden 8х6 Multilift з легкістю завантажує і перевозить бронетехніку довжиною до 7 метрів і вагою до 18 тонн — тобто, будь-яку колісну бронемашину, БТР або МТ-ЛБ. Якщо їх потрібно евакуювати з поля бою, то вистачить дві-три хвилини, щоб затягнути машину на платформу, кілька хвилин на фіксацію, а потім — ще півтори хвилини та евакуація, – говорить Юрій Бірюков.

Машини вироблені в середині 80-х, але з мікроскопічним пробігом, без електроніки, з коробкою-автомат, АБС, у відмінному стані. Вартість однієї вантажівки склала 1 406 040 гривень або 28 120 812 гривень за весь контракт на 20 машин. Половину сплатили волонтери, половину – фонд Петра Порошенка.

За словами Юрія Бірюкова, ГО “Справа громад” замовила 20 таких машин, практично повністю сплатила та почала завозити до України. Залишився найнеприємніший момент — оплата транспортування, яке дуже дороге. Логістика складна та нетипова: негабаритний військовий вантаж, ліцензії декількох країн, оформлення допусків та дозволів. Це дорого, тому потрібні кошти, які волонтери збирають за реквізитами, вказаними у посту Бірюкова.

Foden 8×6 Сarrier

Foden 8×6 Сarrier — військовий варіант чотиривісної вантажівки, вироблений британською компанією Foden Trucks. Він призначений для доставки різноманітних вантажів у складних умовах.

Транспортний засіб оснащено системою Multi Lift/Load Handling, яка здатна піднімати до 18 000 кг вантажу на спеціальній платформі та може міняти її конфігурацію за допомогою спеціального механізму з гідравлічним приводом. Використовуючи платформу, ці транспортні засоби можуть піднімати, транспортувати та розгортати 20-футовий контейнер ISO.

Машина оснащена турбованим дизельним двигуном Perkins 350E Eagle об’ємом 12,7 л потужністю 350 к.с. та німецькою автоматичною коробкою передач ZF Ecomat HP 600.