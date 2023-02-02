Українські артилеристи, які використовують німецькі САУ PzH 2000, отримали другий тягач Oshkosh M1070.

43-я артбригада отримала другий танковий тягач Oshkosh M1070. Американські танкові тягачі спільно придбали ГО “Справа Громад” та Фонд Петра Порошенка.

Процес купівлі та передачі Oshkosh M1070 тривав 6 місяців. Для перевезення цієї техніки благодійники отримали кілька ліцензій: британську експортну, американську реекспортну й польську транзитну. Також знайшли негабаритні причепи, великі крани, супровід та оформлення.

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Раніше PzH 2000 військові перевозили вітчизняними вантажівками, але їхня швидкість і вантажопідйомність удвічі менша, ніж в американських машин. Тепер артилерійські установки можна значно швидше доставляти в необхідну точку фронту.

Основне призначення Oshkosh M1070 – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.

Найбільший тягач армії США M1070 оснащений 12,06- літровим дизельним двигуном Detroit Diesel 8V-92TA на 500 к.с., поєднаний з п’ятиступеневою автоматичною коробкою передач Allison CLT-754 і двошвидкісною роздавальною коробкою Oshkosh 55000.

Тягач має два баки загальною місткістю 947 літрів (568 та 379 л), розвиває максимальну швидкість до 81 км/год. Кабіна важкого тягача вміщує водія, одного члена екіпажу та до чотирьох пасажирів. Вона відповідає вимогам бронювання армії США.