Украинские артиллеристы, использующие немецкие САУ PzH 2000, получили второй тягач Oshkosh M1070.

43-я артбригада получила второй танковый тягач Oshkosh M1070. Американские танковые тягачи совместно приобрели ОО "Справа Громад" и Фонд Петра Порошенко.

Процесс покупки и передачи Oshkosh M1070 длился 6 месяцев. Для перевозки этой техники благотворители получили несколько лицензий: британскую экспортную, американскую реэкспортную и польскую транзитную. Также снарядили негабаритные прицепы, большие краны, сопровождение и оформление.

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Ранее САУ PzH 2000 наши военные перевозили отечественными грузовиками, но их скорость и грузоподъемность вдвое меньше, чем у американских машин. Теперь артиллерийские установки можно гораздо быстрее доставлять в необходимую точку фронта.

Основное предназначение Oshkosh M1070 – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов.

Самый большой тягач армии США M1070 оснащен 12,06-литровым дизельным двигателем Detroit Diesel 8V-92TA на 500 л.с., соединен с пятиступенчатой автоматической коробкой передач Allison CLT-754 и двухскоростной раздаточной коробкой Oshkosh 55.

Тягач оснащеен двумя баками общей емкостью 947 литров (568 и 379 л), развивает максимальную скорость до 81 км/ч. Кабина тяжелого тягача вмещает водителя, одного члена экипажа и четырех пассажиров. Она отвечает требованиям бронирования армии США.