Компанія GM Defense та партнер виграли контракт на прототип нової армійської вантажівки США. Сума угоди може скласти 5 мільярдів доларів.

Армії Сполучених Штатів потрібна нова важка вантажівка, і програма Common Tactical Truck була створена, щоб її знайти. Модель HX3-CTT від компаній GM Defense та American Rheinmetall Vehicles був серед чотирьох транспортних засобів, які щойно виграли контракт на постачання військовим прототипів великої установки. Інші фіналісти – Mack Defense, Navistar Defense та Oshkosh Defense.

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HX3-CTT має змінну захищену кабіну та підтримує трансмісії від 4x4 до 10x10. Він має вдосконалені системи допомоги водієві, але компанія поки що не окреслює точну технологію.

Модель HX3-CTT використовує існуючу американську вантажівку HX3 Rheinmetall Vehicles як вихідну точку. Компанія вважає це перевагою, оскільки такі вантажівки, як Німеччина, Австралія, Велика Британія, Австрія, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція та Данія, вже мають у своїх автопарках. Це дозволить інтегрувати операції та спільний глобальний ланцюг поставок.

На цей проект чекають великі гроші. Компанія, яка виграє тендер, може поставити до 5700 вантажівок на суму близько 5 мільярдів доларів. Однак до остаточного вибору ще пройде багато часу. Наступний крок відбудеться на початку 2024 року, коли кожна з цих компаній має поставити три прототипи в армію для оцінки.

Поточні вантажівки в парку армії старіють і їм бракує сучасних технологій безпеки. Програма Common Tactical Truck спрямована на пошук транспортного засобу на заміну з вдосконаленими системами допомоги водієві, покращеними системами паливної ефективності та прогнозованим обслуговуванням. Крім того, він повинен бути готовий до автономного водіння, коли ці системи стануть життєздатними.