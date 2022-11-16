Волонтери громадської організації “Сила Громад” та Фонд Порошенка привезли найпотужніший автомобільний тягач для перевезення важкої військової техніки від союзників.

Перший важкий танковий тягач Oshkosh M1070, який спільно з волонтерами ГО “Сила Громад” придбав Фонд Порошенка, прибув в Україну. Про це повідомив Петро Порошенко у соціальних мережах.

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Основне призначення тягача – транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.

Тепер техніка допомагатиме українським артилеристам.

“Він буде тягати німецькі панцири, польські краби та іншу важку техніку на поле бою. Бо саме ця бригада оснащена лише західними натівськими зразками самохідної артилерійської техніки, високоточної, надпотужної, 155-го калібру. Яка буде швидко пересуватися, рухатися по будь-якому напрямку, по бездоріжжю, і швидко, точно та люто бити русню“, – сказав Петро Порошенко.

Інформація про те, що Фонд Порошенка та ГО “Сила Громад” отримали експортні ліцензії Державного департаменту США на придбання двох танкових тягачів Oshkosh з’явилася 14 вересня.





M1070 – найбільший тягач в армії США. Він оснащений 12,06-літровим дизельним двигуном Detroit Diesel 8V-92TA на 500 кінських сил, котрий поєднаний з п’ятиступеневою автоматичною коробкою передач Allison CLT-754 і двошвидкісною роздавальною коробкою Oshkosh 55000.

Тягач має два баки, загальною місткістю 947 літрів (568 л. і 379 л.) та розвиває максимальну швидкість до 81 км/год.

Кабіна важкого тягача вміщує водія, одного члена екіпажу та до чотирьох пасажирів. Вона відповідає вимогам довгострокової стратегії бронювання армії США (LTAS, бронювання комплектів A та B).

Нагадаємо, такі ж тягачі Україні передає Німеччина.