Волонтеры общественной организации "Сила Громад" и Фонд Порошенко привезли самый мощный автомобильный тягач для перевозки тяжелой военной техники от союзников.

Первый тяжелый танковый тягач Oshkosh M1070, который совместно с волонтерами ОО "Сила Громад" приобрел Фонд Порошенко, прибыл в Украину. Об этом сообщил Петр Порошенко в соцсетях.

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Основное предназначение тягача – транспортировка танков, развертывание и эвакуация бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов.

Теперь техника будет помогать украинским артиллеристам.

“Он будет таскать немецкие панцири, польские крабы и другую тяжелую технику на поле боя. Ведь именно эта бригада оснащена только западными образцами натовских самоходной артиллерийской техники, высокоточной, сверхмощной, 155-го калибра. Которая будет быстро передвигаться, двигаться по любому направлению, по бездорожью, и быстро, точно и яростно бить русню”, – сказал Петр Порошенко.

Информация о том, что Фонд Порошенко и ОО "Сила Громад" получили экспортные лицензии Государственного департамента США на приобретение двух танковых тягачей Oshkosh появилась 14 сентября.





M1070 – самый большой тягач в армии США. Он оснащен 12,06-литровым дизельным двигателем Detroit Diesel 8V-92TA на 500 лошадиных сил, соединённым с пятиступенчатой автоматической коробкой передач Allison CLT-754 и двухскоростной раздаточной коробкой Oshkosh 55000.

Тягач имеет два бака, общей емкостью 947 литров (568 л. и 379 л.) и развивает максимальную скорость до 81 км/ч.

Кабина тяжелого тягача вмещает водителя, одного члена экипажа и четырех пассажиров. Она отвечает требованиям долгосрочной стратегии бронирования армии США (LTAS, бронирование комплектов A и B).

Напомним, что такие же тягачи для Украины передает Германия.