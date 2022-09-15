Влада США надала дозвіл на їх вивіз, а громадські організації збирають кошти на їх викуп.

Через півтора місяці очікувань, тонни документів та листів, допомоги Посольства США в Україні фонд “Справа громад” отримала ліцензію на купівлю найбільшого танкового тягача у світі – Oshkosh M1070. Лафет для перевезення танків (до 70 тонн) не вимагає ліцензії та купуватиметься окремо.

Нагадаємо, що волонтери вирішили купити тягачі для танків

Два надважкі тягачі, які дуже потрібні армії. Адже що далі просуваються наші військові, то довше плече транспортування, а гусенична техніка має обмежений моторесурс! Тому швидкість логістики важкої техніки має величезне значення.

“Два Oshkosh M1070, про які домовились волонтери, вже обслужені, перевірені та підготовлені. Запчастини та розхідники заготовлені, – пише Юрій Бірюков. – Їх готові перевозити в Україну, але залишилося найніжніше питання – оплата. Петро Порошенко сплатив один, нам треба дуже швидко зібрати ресурси на другий. Вони підвозитимуть танки та САУ, снуватимуть туди-сюди і допомагатимуть воїнам вбивати наших ворогів”.