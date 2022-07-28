"Справа громад" знайшла парті найбільших тягачів у світі - Oshkosh M1070.

За словами громадського діяча Юрія Бірюкова, волонтери з ГО “Справа громад” знайшли цілу партію найпотужніших тягачів у світі – Oshkosh M1070. Вони дуже потрібні на передовій, щоб перевозити бронетехніку на значні відстані.

Наразі важку бронетехніку в ЗСУ перевозять застарілими вантажівками, які часто виходять з ладу. Армійський тягач Oshkosh створений у США саме для цих завдань. Машини, які знайшли у “Справі громад”, мають мінімальний пробіг – мабуть, стояли на консервації.

Скільки знайшли таких автомобілів-велетнів та за якою ціною, невідомо. Однак на одному з закордоних інтернет-ресурсів американська версія Oshkosh 1989 року випуску коштує 59 800 євро.

До речі подібний тягач хотіли завезти в Україну минулоріч, але митниця “завернула”

Oshkosh M1070 — тягач-транспортер танків армії США. Основне призначення разом з напівпричепом – транспортування танка M1 Abrams. M1070 також використовується для транспортування, розгортання та евакуації бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.

Для закупівлі цих тягачів потрібні донати. Банківські реквізити для збору коштів – у дописі Юрія Бірюкова.

Технічні характеристики Oshkosh M1070