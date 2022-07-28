"Справа громад" знайшла парті найбільших тягачів у світі - Oshkosh M1070.
За словами громадського діяча Юрія Бірюкова, волонтери з ГО “Справа громад” знайшли цілу партію найпотужніших тягачів у світі – Oshkosh M1070. Вони дуже потрібні на передовій, щоб перевозити бронетехніку на значні відстані.
Наразі важку бронетехніку в ЗСУ перевозять застарілими вантажівками, які часто виходять з ладу. Армійський тягач Oshkosh створений у США саме для цих завдань. Машини, які знайшли у “Справі громад”, мають мінімальний пробіг – мабуть, стояли на консервації.
Скільки знайшли таких автомобілів-велетнів та за якою ціною, невідомо. Однак на одному з закордоних інтернет-ресурсів американська версія Oshkosh 1989 року випуску коштує 59 800 євро.
До речі подібний тягач хотіли завезти в Україну минулоріч, але митниця “завернула”
Oshkosh M1070 — тягач-транспортер танків армії США. Основне призначення разом з напівпричепом – транспортування танка M1 Abrams. M1070 також використовується для транспортування, розгортання та евакуації бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів.
Для закупівлі цих тягачів потрібні донати. Банківські реквізити для збору коштів – у дописі Юрія Бірюкова.
Технічні характеристики Oshkosh M1070
- Маса без навантаження (тягач) 18598 кг / 20657 кг.
- Навантаження на сідло (при повній масі) 20411 кг / 20884 кг.
- Повна маса 104961 кг / 108461
- Довжина 9,093 м / 9,677 м
- Ширина 2,591 м / 2,591 м
- Висота 3,962 м / 3,708 м
- Екіпаж 2 оператори (водій + 1) + 4 додаткові місця (4 місця або 2 лежаки)
- Двигун Detroit Diesel, об’єм 12,06-л, дизель, потужність 500 к.с. при 2100 об/хв і крутний момент 1993 Нм при 1200 об/хв / Caterpillar Inc C-18, об’єм 18,01-л, дизель з турбонаддувом, що розвиває 700 к.с. 2100 об/хв.
- Коробка передач Allison CLT-754 5-швидкісна автоматична / 7-швидкісна Allison
- Підвіска Передня керована ведуча вісь Rockwell / Пневматична
- Ємність паливного бака 947 літрів / 947 літрів
- Дальність проїзду 724 км / 523 км при середній швидкості 48 км/год[6]
- Максимальна швидкість 72 км/год / 81 км/год