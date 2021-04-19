Вартість вживаної машини, яку намагались провезти через Одесу, становить 1,2 млн гривень.

Вантажівку хотіли провести як цивільний транспорт, хоча насправді це – тягач для американського танка Abrams.

Автомобіль-тягач хотіли розмитнти через митний пост "Одеса-вантажний" – імпортер подав декларацію на ввезення вживаного сідлового тягачу виробництва США начебто цивільного призначення.

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Проте, виходячи з характеристик сідлового тягача та інформації з відкритих джерел в мережі Інтернет, з‘ясувалося, що транспортний засіб призначений для швидкісного переміщення американського основного танку Abrams на автопоїздах загальною масою до 105 т і належить до категорії “Системи для перевезення важкого устаткування”.

Те, що це дійсно товар військового призначення, підтвердили також відповідні фахівці з УСБУ в Одеській області та Міністерства оборони України.

Таким чином, тягач не розмитнили, а зараештували – на основі ст. 472 МК України (недостовірне декларування). Як він потрапив на територію України, не повідомляється.