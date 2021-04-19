Стоимость подержанной машины, которую пытались провезти через Одессу, составляет 1,2 млн гривен.

Грузовик хотели провести как гражданский транспорт, хотя на самом деле это – тягач для американского танка Abrams.

Автомобиль-тягач хотели растаможить через таможенный пост "Одесса-грузовой" – импортер подал декларацию на ввоз подержанного седельного тягача производства США вроде гражданского назначения.

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Однако, исходя из характеристик седельного тягача и информации из открытых источников в сети Интернет, выяснилось, что транспортное средство предназначено для скоростного перемещения американского основного танка Abrams на автопоездах общей массой до 105 т и относится к категории “Системы для перевозки тяжелого оборудования”.

То, что это действительно товар военного назначения, подтвердили также соответствующие специалисты из УСБУ в Одесской области и Министерства обороны Украины.

Таким образом, тягач не растаможили, а арестовали – на основе ст. 472 ТК Украины (недостоверное декларирование). Как он попал на территорию Украины, не сообщается.