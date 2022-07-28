"Дело общин" нашло партии крупнейших тягачей в мире – Oshkosh M1070.
По словам общественного деятеля Юрия Бирюкова, волонтеры из ОО "Дело общин" нашли целую партию самых мощных тягачей в мире – Oshkosh M1070. Они очень нужны на передовой, чтобы перевозить бронетехнику на большие расстояния.
Пока тяжелую бронетехнику ВСУ перевозят на устаревших грузовиках, которые часто выходят из строя. Армейский тягач Oshkosh создан в США именно для этих задач. Машины, которые нашли в “Деле общин”, имеют минимальный пробег – видимо, стояли на консервации.
Сколько нашли таких автомобилей-великанов и по какой цене неизвестно. Однако на одном из зарубежных интернет-ресурсов американская версия Oshkosh 1989 выпуска стоит 59 800 евро.
Кстати подобный тягач хотели завезти в Украину в прошлом году, но таможня "завернула"
Oshkosh M1070 – тягач-транспортер танков армии США. Основное предназначение вместе с полуприцепом – транспортировка танка M1 Abrams. M1070 используется для транспортировки, развертывания и эвакуации бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов.
Для закупки этих тягачей нужны донаты. Банковские реквизиты для сбора средств – в письме Юрия Бирюкова.
Технические характеристики Oshkosh M1070
- Масса без нагрузки (тягач) 18598 кг / 20657 кг.
- Нагрузка на седло (при полной массе) 20411 кг / 20884 кг.
- Полная масса 104961 кг / 108461
- Длина 9,093 м / 9,677 м
- Ширина 2,591 м / 2,591 м
- Высота 3,962 м / 3,708 м
- Экипаж 2 оператора (водитель + 1) + 4 дополнительных места (4 места или 2 лежака)
- Двигатель Detroit Diesel, объем 12,06-л, дизель, мощность 500 л. при 2100 об/мин и крутящий момент 1993 Нм при 1200 об/мин/Caterpillar Inc C-18, объем 18,01-л, дизель с развивающим турбонаддувом 700 л.с. 2100 об/мин.
- Коробка передач Allison CLT-754 5-скоростная автоматическая / 7-скоростная Allison
- Подвеска Передняя управляемая ведущая ось Rockwell / Пневматическая
- Емкость топливного бака 947 литров / 947 литров
- Дальность проезда 724 км / 523 км при средней скорости 48 км / ч
- Максимальная скорость 72 км/ч / 81 км/ч