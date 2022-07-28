"Дело общин" нашло партии крупнейших тягачей в мире – Oshkosh M1070.

По словам общественного деятеля Юрия Бирюкова, волонтеры из ОО "Дело общин" нашли целую партию самых мощных тягачей в мире – Oshkosh M1070. Они очень нужны на передовой, чтобы перевозить бронетехнику на большие расстояния.

Пока тяжелую бронетехнику ВСУ перевозят на устаревших грузовиках, которые часто выходят из строя. Армейский тягач Oshkosh создан в США именно для этих задач. Машины, которые нашли в “Деле общин”, имеют минимальный пробег – видимо, стояли на консервации.

Сколько нашли таких автомобилей-великанов и по какой цене неизвестно. Однако на одном из зарубежных интернет-ресурсов американская версия Oshkosh 1989 выпуска стоит 59 800 евро.

Кстати подобный тягач хотели завезти в Украину в прошлом году, но таможня "завернула"

Oshkosh M1070 – тягач-транспортер танков армии США. Основное предназначение вместе с полуприцепом – транспортировка танка M1 Abrams. M1070 используется для транспортировки, развертывания и эвакуации бронетранспортеров, самоходной артиллерии, бронированных бульдозеров и других тяжелых транспортных средств и оборудования всех типов.

Для закупки этих тягачей нужны донаты. Банковские реквизиты для сбора средств – в письме Юрия Бирюкова.

Технические характеристики Oshkosh M1070