Власти США предоставили разрешение на их вывоз, а общественные организации собирают средства на их выкуп.

Через полтора месяца ожиданий, тонны документов и писем, помощи Посольства США в Украине фонд “Справа громад” получил лицензию на покупку крупнейшего танкового тягача в мире – Oshkosh M1070. Лафет для перевозки танков (до 70 тонн) не требует лицензии и будет покупаться отдельно.

Напомним, что волонтеры решили купить тягачи для танков

Два сверхтяжелых тягача, которые очень нужны армии. Ведь чем дальше продвигаются наши военные, тем длиннее плечо транспортировки, а гусеничная техника имеет ограниченный моторесурс! Поэтому скорость логистики тяжелой техники имеет огромное значение.

“Два Oshkosh M1070, о которых договорились волонтеры, уже обслужены, проверены и подготовлены. Запчасти и расходники заготовлены, – пишет Юрий Бирюков. – Их готовы перевозить в Украину, но остался самый нежный вопрос – оплата. Петр Порошенко оплатил один, нам надо очень быстро собрать ресурсы на второй. Они будут подвозить танки и САУ, сновать туда-сюда и помогать воинам убивать наших врагов”.