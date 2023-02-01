Компания GM Defense и партнер выиграли контракт на прототип нового армейского грузовика США. Сумма сделки может составить 5 миллиардов долларов.

Армии Соединенных Штатов нужен новый тяжелый грузовик, и программа Common Tactical Truck была создана, чтобы ее найти. Модель HX3-CTT от компаний GM Defense и American Rheinmetall Vehicles была среди четырех транспортных средств, только что выигравших контракт на поставку военным прототипов большой установки. Другие финалисты – Mack Defense, Navistar Defense и Oshkosh Defense.

Также интересно танковый тягач Oshkosh M1070 прибыл в Украину.

HX3-CTT имеет скользящую защищенную кабину и поддерживает трансмиссии от 4x4 до 10x10. У него усовершенствованные системы помощи водителю, но компания пока не определяет точную технологию.

Модель HX3-CTT использует существующий американский грузовик HX3 Rheinmetall Vehicles в качестве исходной точки. Компания считает это преимуществом, поскольку такие грузовики Германия, Австралия, Великобритания, Австрия, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция и Дания уже имеют в своих автопарках. Это позволит интегрировать операции и общую глобальную цепь поставок.

Этот проект ждут большие деньги. Выигравшая тендер компания может поставить до 5700 грузовиков на сумму около 5 миллиардов долларов. Однако до окончательного выбора пройдет еще много времени. Следующий шаг состоится в начале 2024 года, когда каждая из этих компаний должна поставить три прототипа в армию для оценки.

Текущие грузовики в парке армии стареют и им не хватает современных технологий безопасности. Программа Common Tactical Truck направлена на поиск транспортного средства взамен с усовершенствованными системами помощи водителю, улучшенными системами топливной эффективности и прогнозируемым обслуживанием. Кроме того, он должен быть готов к автономному вождению, когда эти системы станут жизнеспособными.