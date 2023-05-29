В конце февраля этого года волонтеры из ОО "Дело громад" заключили контракт на приобретение партии грузовиков Foden 8х6 Multilift, а сейчас первые машины уже доставлены в Украину.

Первые грузовые машины Foden 8х6 Multilift, закупленные волонтерами ОО "Дело Громад" в конце февраля 2023 года в Британии, уже поступили в Украину и проходят обслуживание - замена масел, фильтров, ремней и резиновых патрубков.

Также интересно самые мощные танковые тягачи Oshkosh M1070 работают в ВСУ

По словам волонтера Юрия Бирюкова, эти машины с гидравлическими кранами могут поднять на платформу или снять контейнер через полторы минуты. В таком контейнере может быть что угодно: баня, шиномонтаж, боеприпасы, штаб и т.д.

А еще Foden 8х6 Multilift с легкостью загружает и перевозит бронетехнику длиной до 7 метров и весом до 18 тонн – то есть любую колесную бронемашину, БТР или МТ-ЛБ. Если их нужно эвакуировать с поля боя, то хватит две-три минуты, чтобы затянуть машину на платформу, несколько минут на фиксацию, а потом еще полторы минуты и эвакуация, – говорит Юрий Бирюков.

Машины произведены в середине 80-х, но с микроскопическим пробегом, без электроники, с коробкой-автомат, АБС, в отличном состоянии. Стоимость одного грузовика составила 1406040 гривен или 28120812 гривен за весь контракт на 20 машин. Половину заплатили волонтеры, половину – фонд Петра Порошенко.

По словам Юрия Бирюкова, ОО "Дело громад" заказало 20 таких машин, практически полностью оплатила и начала завозить в Украину. Остался самый неприятный момент — оплата транспортировки, которая очень дорога. Логистика сложная и нетипичная: негабаритный военный груз, лицензии нескольких стран, оформление допусков и разрешений. Это дорого, поэтому нужны средства, которые волонтеры собирают по реквизитам, указанным в посту Бирюкова.

Foden 8×6 Сarrier

Foden 8×6 Сarrier — военный вариант четырехосного грузовика, произведенный британской компанией Foden Trucks. Он предназначен для доставки разных грузов в сложных условиях.

Транспортное средство оснащено системой Multi Lift/Load Handling, способной поднимать до 18 000 кг груза на специальной платформе и может менять ее конфигурацию с помощью специального механизма с гидравлическим приводом. Используя платформу, эти средства могут поднимать, транспортировать и развертывать 20-футовый контейнер ISO.

Машина оснащена турбированным дизельным двигателем Perkins 350E Eagle объемом 12,7 л мощностью 350 л и немецкой автоматической коробкой передач ZF Ecomat HP 600.