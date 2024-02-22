В Украину из Южной Кореи тремя партиями идут кареты скорой медицинской помощи. Часть машин уже прибыла в Киев.

Всего по этому траншу придет сто автомобилей. Первая партия из 30 машин поступила в декабре. На нынешней неделе прибыло 10 "скорых". Остальные кареты скорой медицинской помощи в пути, их доставят в марте.

В сообщениях МОЗ Украины на официальном сайте ведомства, а также в Telegram-канале и на странице Facebook о технических особенностях и модели карет неотложной медицинской помощи, поступивших в нынешней партии, ничего не сказано. Однако из опубликованных фотоснимков хорошо видно, что спецтранспорт построен на шасси минивэна класса "L" Hyundai Staria.

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В Украине автомобили скорой медицинской помощи на базе Staria – редкое явление. Несмотря на небольшие габариты, эти автомобили мало чем уступают высоким и длинным "скорым", а по комплектации могут быть даже лучше.

Относительно ходовых возможностей, то здесь стоит усовершенствованный дизельный 2,2-литровый двигатель VGT мощностью 177 л. с. Он сочетается с шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Карета скорой медицинской помощи на шасси Staria имеет тихий малозвучный ход. Hyundai Motor снизил до минимума уровень шума и вибрации силовой установки. Хорошее сочетание с КПП практически не сказывается с переключением передач при высоких крутящих моментах и быстром ускорении.

Куда и каким больницам отправятся новенькие машины, Минздрав Украины еще не озвучил. В коротком сообщении лишь сказано, что 10 "скорых" будут привлечены для оказания неотложной медицинской помощи и поддержания жизни больных или покалеченных войной во время транспортировки в больницы и между больницами.

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"Мы надеемся, что благодаря машинам скорой помощи, предоставленными Кореей, возможно будет спасти больше драгоценных жизней. Кроме того, наше правительство в дальнейшем будет оказывать практическую поддержку в медицинской и реабилитационной сферах для народа Украины в будущем", — отметил посол Республики Корея в Украине Ким Хьонг То.

Фото: Минздрав Украины