До України з Південної Кореї трьома партіями йдуть карети швидкої медичної допомоги. Частина машин вже прибула до Києва.

Всього за цим траншем прийде сто автомобілів. Перша партія з 30 машин надійшла в грудні. На нинішньому тижні прибуло 10 "швидких". Решта карет швидкої медичної допомоги в дорозі, їх доставлять у березні.

У повідомленнях МОЗ України на офіційному сайті відомства, а також в Telegram-каналі та на сторінці Facebook про технічні особливості та модель карет невідкладної медичної допомоги, що надійшли в нинішній партії, нічого не сказано. Однак з опублікованих фотознімків добре видно, що спецтранспорт збудовано на шасі мінівена класу «L» Hyundai Staria.

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В Україні автомобілі швидкої медичної допомоги на базі Staria – рідкісне явище. Попри невеличкі габарити, ці автомобілі мало чим поступаються високим і довгим "швидким", а за комплектацією можуть бути навіть кращими.

Щодо ходових можливостей, то тут стоїть вдосконалений дизельний 2,2-літровий двигун VGT потужністю 177 к. с. Він поєднується з шестиступінчастою механічною або восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач.

Карета швидкої медичної допомоги на шасі Staria має тихий малозвучний хід. Hyundai Motor знизив до мінімуму рівень шуму та вібрації силової установки. Гарне поєднання з КПП практично не позначається з перемиканням передач при високих крутних моментах та швидкому прискоренні.

Куди і яким лікарням відправляться новенькі машини, МОЗ України ще не озвучив. В короткому повідомленні лише сказано, що 10 "швидких" будуть залучені для надання невідкладної медичної допомоги та підтримки життя хворих чи покалічених війною під час транспортування до лікарень та між лікарнями.

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"Ми сподіваємося, що завдяки машинам швидкої допомоги, наданими Кореєю, можливо буде врятувати більше дорогоцінних життів. Крім того, наш уряд надалі надаватиме практичну підтримку в медичній та реабілітаційній сферах для народу України в майбутньому", — зазначив посол Республіки Корея в Україні Кім Хьонг Те.

Фото: МОЗ України