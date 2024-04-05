Робочий тиждень Міністерство охорони здоров'я завершує приємною новиною: від уряду Південної Кореї до України прибуло 70 автівок швидкої медичної допомоги.

Це пакет машин із партії у сто медичних карет, які Сеул відправив Києву як гуманітарну допомогу. Перед цим прибуло і розподілено по регіонах 30 автівок, про що редакція Авто 24 розповідала.

Як і в попередні рази, у південнокорейський пакет підтримки увійшли карети швидкої медичної допомоги на шасі KIA Bongo. Усі машини мають комплектацію за стандартами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони також будуть розподілені по регіонах для надання необхідної допомоги пацієнтам, які потребують додаткових заходів для підтримки життя під час транспортування до лікарень та між лікарнями.

Читайте також Корея прислала рідкісні для України "швидкі" Hyundai Staria

Це не всюдиходи, а класичні автомобілі з колісною формулою 4х2 для роботи на дорогах з твердим покриттям. Ймовірно, що у сільські лікарні така техніка не потрапить, а ось у селищах міського типу, районних та обласних центрах маленьким та економічним KIA будуть дуже раді.

Автомобіль споживає у міському режимі в межах 11 л на 100 кілометрів пробігу, а на трасі десь 8-9 л солярки. Це завдяки 2,5-літровому двигуну потужністю 130 к.с. Його не стали комплектувати автоматичною коробкою передач, поставили звичайну механіку.

Куди розподілять карети швидкої медичної допомоги та в якій кількості вона надійде в регіони, МОЗ України не повідомляє. Але факт того, що така необхідна техніка від союзників надійшла, уже вносить позитив.