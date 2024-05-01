Самый маленький в линейке Kia, хэтчбек Picanto, получил ценник в Европе. В Великобритании новинка будет продаваться по цене от 15 595 фунтов стерлингов, что эквивалентно 19 459 долларов США.

Kia Picanto четвертого поколения презентовали в прошлом году. В Австралии новая модель поступила в продажу в декабре, однако дилеры Kia в Европе получат хэтчбек только в июле. Как сообщается, в Британии базовая версия Picanto начинается с 19 459 долларов.

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Такая стоимость не позволяет назвать новинку доступной. Например, в Великобритании новые Citroen AMI, Dacia Sandero, MG 3 и Hyundai i10 имеют меньшую стоимость. Корейский автопроизводитель презентовал 4 комплектации для рынка Европы, с двумя вариантами двигателей.

Они называются Picanto 2, Picanto GT-Line, Picanto 3 и Picanto GT-Line S. Покупатель может выбрать хэтчбек с трехцилиндровым двигателем на 62 л.с., объемом 1,0 литра, или 1,2-литровый четырехцилиндровый агрегат на 77 л.с.

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Оба мотора работают с шести ступенчатой механической коробкой передач, которая может быть автоматизирована за дополнительную оплату. Классическая АКПП недоступна ни в одной из комплектаций. Цена топовой версии Kia Picanto GT-Line S составляет почти 24 000 долларов.

В базовое оснащение модели входит Apple CarPlay и Android Auto, 8-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы, а также порты USB-A и USB-C. Высшие комплектации имеют 16-дюймовые легкосплавные диски, светодиодное освещение на моделях GT-Line и такие функции, как автоматический кондиционер и люк в крыше.