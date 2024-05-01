Найменший в лінійці Kia, хетчбек Picanto, отримав цінник в Європі. У Великобританії новинка продаватиметься за ціною від 15 595 фунтів стерлінгів, що еквівалентно 19 459 доларів США.

Kia Picanto четвертого покоління презентували торік. В Австралії нова модель надійшла у продаж у грудні, проте дилери Kia в Європі отримають хетчбек лише в липні. Як повідомляється, в Британії базова версія Picanto починається з 19 459 доларів.

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Така вартість не дозволяє назвати новинку доступною. Наприклад, у Великобританії нові Citroen AMI, Dacia Sandero, MG 3 і Hyundai i10 мають меншу вартість. Корейський автовиробник презентував 4 комплектації для ринку Європи, з двома варіантами двигунів.

Вони називаються Picanto 2, Picanto GT-Line, Picanto 3 і Picanto GT-Line S. Покупець може обрати хетчбек з трициліндровим двигуном на 62 к.с., об’ємом 1,0 літра, або 1,2-літровий чотирициліндровий агрегат на 77 к.с.

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Обидва мотори працюють з шестиступеневою механічною коробкою передач, яка може бути автоматизована за додаткову оплату. Класична АКПП недоступна в жодній з комплектацій. Ціна топової версії Kia Picanto GT-Line S становить майже 24 000 доларів.

В базове оснащення моделі входить Apple CarPlay й Android Auto, 8-дюймовий сенсорний дисплей інформаційно-розважальної системи, а також порти USB-A і USB-C. Вищі комплектації мають 16-дюймові легкосплавні диски, світлодіодне освітлення на моделях GT-Line та такі функції, як автоматичний кондиціонер і люк у даху.