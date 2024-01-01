Kia EV6 получила рестайлинг

Kia предоставила EV6 внешность, которая соответствует новым электромобилям бренда (EV9, EV5 и EV3), с новыми передним бампером и угловыми фарами, которые придают электромобилю еще более футуристический вид. В то же время другие части авто остались почти без изменений.

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Новинка получила только новые колесные диски и новые, едва заметные элементы в задней части. Модель GT-Line, по-прежнему, отличается спортивными бамперами. В салоне самым очевидным изменением является новый руль.

Также было обновлено цифровую панель приборов водителя и экран мультимедиа. Они получили информационно-развлекательную систему нового поколения, которая называется Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) и поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также имеет аутентификацию по отпечатку пальцев, Digital Key 2 и новую панель беспроводной зарядки.

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Эта система поддерживает беспроводное обновление основных систем управления, а потому, со временем Kia сможет улучшать поведение EV6 и оперативно исправлять полки программного обеспечения. Корейский автопроизводитель также сообщил, что обновленный Kia EV6 получил больший аккумулятор.

Его емкость составляет 84 кВт-ч вместо 77,4 кВт-ч у старой модели. Заднеприводная версия для рынка Кореи на одном заряде может преодолеть 494 км. Запас хода для моделей, предназначенных для других мировых рынков пока не объявлены.

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Мощность, по-прежнему, составляет 225 л.с. у заднеприводной версии и 320 л.с. у полноприводной. Однако, сообщается, что Kia модифицировала частотно-селективные амортизаторы, что привело к повышению уровня комфорта во время поездок: электромоторы теперь работают тише, а дополнительная шумоизоляция в задней части улучшает комфорт в салоне.