В преддверии глобальной презентации Kia EV3, запланированной на 23 мая, менеджеры производителя показали несколько первых изображений компактного электрического внедорожника.

С абсолютно нового полностью электрического Kia EV3 снимут чехлы в вечернем эфире на YouTube-канале Kia Worldwide 23 мая.

Пока что Kia ограничилась тизерными фотографиями отдельных элементов кузова. Фото поданы без затемнения и пиксельной ретуши.

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Первые изображения демонстрируют смелый, геометрический и прочный стиль компактного внедорожника EV со всесторонней комплектацией. Вероятно, маленький внедорожник будет конкурировать с Volvo EX30, Renault Megane E-Tech и недавно выпущенным MINI Aceman.

Тизерные изображения своего EV3 менеджеры не комментируют – простая констатация будущего события путем фотоинтриги. Однако даже из этих элементов можно сделать вывод о смелых, геометрических и надежных аспектах внешнего дизайна EV3.

Хорошо просматриваются черты динамичного стиля. Особенно четко это видно по квадратным задним крыльям и дверям багажника. Фирменное освещение EV3 Star Map также выделяется, придает автомобилю сильной футуристичности.

Дизайн EV3 базируется на тех же принципах, что и для создания флагманского внедорожника Kia EV9: известная философия дизайна Kia "Opposites United" является основой непрерывности модельного ряда бренда и дает каждому автомобилю свободу выражать свой уникальный характер.

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На тизерах хорошо видно угловую обшивку колесной арки и передний бампер, которые вместе с некоторыми другими внешними отделками были изготовлены из почти 30 кг переработанного пластика. В то же время, задняя часть автомобиля получила резко выраженные колесные арки и сильно скошенное заднее лобовое стекло. Там также есть небольшой спойлер на крыше и вертикальный набор задних фонарей, выходящих на дверь багажника.

И хотя ни одно из этих тизерных изображений не дает нам возможности заглянуть внутрь EV3, но можно догадаться, что там не обошлось без двойных дисплеев, центральной консоли, плавающей, и широкого использования тканей. Вероятно, EV3 может иметь уникальный задний диван, который можно сложить.

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Призванный расширить предложение Kia по электромобилям и обеспечить лучший опыт клиентов от флагманских моделей бренда до сегмента компактных внедорожников, EV3 ускорит глобальный переход к электромобилям, обеспечивая более доступное решение для клиентов, которые рассматривают переход на электрическую мобильность.