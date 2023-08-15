Рассекречен новый электрический кроссовер Kia. Это глобальная модель, которая носит индекс EV5 и позиционируется как младший кроссовер перед EV9.

Китай станет первым рынком для Kia EV5, именно там наладят производство модели и оттуда будут поставляться на зарубежные рынки.

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Согласно сертификационным документам, на которые ссылаются китайские журналисты, кроссовер получит батарею емкостью 82 кВт-ч и запас хода 600 километров. Также стало известно, что для EV5 используется 400-вольтовая зарядная система вместо более быстрой, но и более дорогой 800-вольтовой.

Внешне EV5 похож на концепт, и на «старший» EV9: у них похожа линия остекления, черные стойки, выдвижные ручки дверей и гладкая панель-заглушка на месте радиаторной решетки. При этом передняя оптика серийного кроссовера несколько упрощена по сравнению с концептом, зато задние фонари перебрались на «товарный» вариант почти в неизменном виде.

Публичная премьера серийного Kia EV5 состоится на автосалоне в Чэнду в конце августа, а продажи начнутся в ноябре.