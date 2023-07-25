Кроссовер среднего размера получил новую переднюю панель и обновленную приборную панель.

Став свидетелями дебюта дико обновленного Hyundai Santa Fe в 2024 году, мы были готовы к большим изменениям в Sorento. Правда, внедорожник Kia среднего размера проходит только обновление внутри цикла, поэтому модификации стиля не будут такими резкими. Подтяжка лица действительно вносит некоторые существенные визуальные изменения в автомобиль, который все еще выглядел свежим, учитывая, что модель четвертого поколения была представлена более трех лет назад.

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На первых официальных изображениях Sorento 2024 видно, что Kia полностью переделала переднюю панель, чтобы разместить Т-образные фары с верхней полосой дневных ходовых огней, окружающей логотип Kia. Кстати, значок больше не расположен на решетке, поскольку он был перемещен внизу капота. Решетка имеет новый вид, как и нижний воздухозаборник – по-прежнему содержит отдельные противотуманные фары. Вертикальные воздушные завесы теперь кажутся чуть больше, и мы также замечаем серебристую стойку.

Поскольку это обновление только в середине цикла, Sorento сохранил боковой профиль, но со свежими легкосплавными дисками. Сзади незаметно переделанные задние фонари имеют новую графику и встречаются спереди, а не отдельными блоками, как это было на предварительно обновленной модели.

Хотя интерьер выглядит знакомым, есть изменения на приборной панели. К примеру, массивные вертикальные вентиляционные отверстия в центре исчезли. Они заменены намного более тонкими вентиляционными отверстиями, чтобы освободить место для увеличенного сенсорного экрана информационно-развлекательной системы.

Южнокорейский бренд также модернизировал климат-контроль, избавившись от дисплея старой школы – блок управления был заменен на емкостные кнопки, похожие у EV6 и Sportage. Также есть система аутентификации по отпечаткам пальцев, перенесенная из других моделей Hyundai Motor Group, и новые цвета салона: Interstellar Grey, Volcanic S, Brown и Cityscape Green.

В типичной манере Hyundai/Kia/Genesis это лишь раскрытие дизайна, поскольку технические характеристики будут обнародованы в середине августа.