Владелец Kia Sorento проехал 1 миллион километров, заменив 9 двигателей и четыре коробки передач.

Механик американского дилерского центра Kia рассказал забавную историю – владелец Kia Sorento 2012 года выпуска сразу после покупки доплатил за расширенную гарантию на десять лет без ограничения пробега. За это время кроссовер преодолел 608 тысяч миль (почти миллион километров), а дилер бесплатно поменял девять моторов и четыре трансмиссии.

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Утверждается, что дилер был вынужден 203 раза поменять масло, двадцать раз промыть трансмиссию, девять раз заменить двигатель и четыре раза – коробку передач. В 2012 году гарантия на десять лет без ограничения пробега для Kia Sorento стоила 7000 долларов. При этом лишь одна замена двигателя будет стоить 4500 долларов, а по самым скромным подсчетам за десять лет владелец Sorento сэкономил около 33 тысяч долларов.

Хотя Kia Sorento не входит в рейтинг самых ненадежных автомобилей, проблемы с двигателями концерна Hyundai хорошо известны. Полтора года назад корейский автопроизводитель даже был вынужден потратить почти три миллиарда долларов на устранение дефектов двигателей Theta II.