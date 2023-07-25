Кросовер середнього розміру отримав нову передню панель і оновлену панель приладів.

Ставши свідками дебюту дико оновленого Hyundai Santa Fe 2024 року, ми були готові до великих змін у Sorento. Щоправда, позашляховик Kia середнього розміру проходить лише оновлення в середині циклу, тому модифікації стилю не будуть такими різкими.

Підтяжка обличчя дійсно вносить деякі суттєві візуальні зміни в автомобіль, який все ще виглядав свіжим, враховуючи, що модель четвертого покоління була представлена трохи більше трьох років тому.

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На перших офіційних зображеннях Sorento 2024 року видно, що Kia повністю переробила передню панель, щоб розмістити Т-подібні фари з верхньою смугою денних ходових вогнів, що оточує логотип Kia. До речі, значок більше не розташований на решітці, оскільки його було переміщено вниз капота. Решітка має новий вигляд, як і нижній повітрозабірник – вона містить окремі протитуманні фари. Вертикальні повітряні завіси тепер здаються трохи більшими, і ми також помічаємо сріблясту стійку.

Оскільки це оновлення лише в середині циклу, Sorento зберіг бічний профіль, але зі свіжими легкосплавними дисками. Ззаду непомітно перероблені задні ліхтарі мають нову графіку та розміщені спереду, а не окремими блоками, як це було на попередньо оновленій моделі.

Хоча інтер’єр виглядає знайомим, є зміни на панелі приладів. Наприклад, масивні вертикальні вентиляційні отвори в центрі зникли. Вони замінені набагато тоншими вентиляційними отворами, щоб звільнити місце для збільшеного сенсорного екрана інформаційно-розважальної системи.

Південнокорейський бренд також модернізував клімат-контроль, позбувшись дисплея старої школи – блок керування був замінений на ємнісні кнопки, схожі є у EV6 і Sportage. Також є система автентифікації за відбитками пальців, перенесена з інших моделей Hyundai Motor Group, і нові кольори салону: Interstellar Grey, Volcanic S, Brown і Cityscape Green.

У типовій манері Hyundai/Kia/ Genesis це лише розкриття дизайну, оскільки технічні характеристики будуть оприлюднені в середині серпня.