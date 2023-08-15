Розсекречено новий електричний кросовер Kia. Це глобальна модель, яка носить індекс EV5 та позиціюється як молодший кросовер перед EV9.

Китай стане першим ринком для Kia EV5, саме там налагодять виробництво моделі й звідти її поставлятимуть на закордонні ринки.

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Згідно з сертифікаційними документами, на які посилаються китайські журналісти, кросовер отримає батарею ємністю 82 кВт-год та запас ходу 600 кілометрів. Також стало відомо, що для EV5 використовується 400-вольтова зарядна система замість швидшої, але й дорожчої 800-вольтової.

Зовні EV5 схожий на концепт, і на «старший» EV9: у них схожа лінія скління, чорні стійки, висувні дверні ручки та гладка панель-заглушка на місці решітки радіатора. При цьому передня оптика серійного кросовера дещо спрощена в порівнянні з концептом, зате задні ліхтарі перебралися на «товарний» варіант майже у незмінному вигляді.

Публічна прем’єра серійного Kia EV5 відбудеться на автосалоні в Ченду наприкінці серпня, а продажі розпочнуться у листопаді.