Напередодні глобальної презентації Kia EV3, запланованої на 23 травня, менеджери виро6ника показали кілька перших зображень компактного електричного позашляховика.

З абсолютно нового повністю електричного Kia EV3 знімуть чохли у вечірньому ефірі на YouTube-каналі Kia Worldwide 23 травня.

Поки що Kia обмежилася тизерними світлинами окремих елементів кузова. Тим паче, що фото подано без затемнень та піксельної ретуші.

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Перші зображення демонструють сміливий, геометричний та міцний стиль компактного позашляховика EV із всебічною комплектацією. Ймовірно, маленький позашляховик буде конкурувати з Volvo EX30, Renault Megane E-Tech і нещодавно випущеним MINI Aceman.

Тизерні зображення свого EV3 менеджери не коментують – проста констатація майбутньої події шляхом фотоінтриги. Однак навіть з цих елементів можна зробити висновок про сміливі, геометричні та надійні аспекти зовнішнього дизайну EV3.

Добре проглядаються риси динамічного стилю. Особливо чітко це видно по квадратних задніх крилах та дверях багажника. Фірмове освітлення EV3 Star Map також виділяється, надає автомобілю сильну футуристичність.

Дизайн EV3 базується на тих самих принципах, що й для створення флагманського позашляховика Kia EV9: відома філософія дизайну Kia "Opposites United" є основою безперервності модельного ряду бренду та дає кожному автомобілю свободу виражати свій унікальний характер.

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На тизерах добре видно кутову обшивку колісної арки та передній бампер, які разом із деякими іншими зовнішніми оздобленнями були виготовлені з майже 30 кг переробленого пластику. Водночас задня частина автомобіля отримала різкі виражені колісні арки та сильно скошене заднє лобове скло. Там також є невеликий спойлер на даху та вертикальний набір задніх ліхтарів, які виходять на двері багажника.

І хоча жодне з цих тизерних зображень не дає нам можливості зазирнути всередину EV3, але можна здогадатися, що там не обійшлося без подвійних дисплеїв, плаваючої центральної консолі та широкого використання тканин. Ймовірно, EV3 може мати унікальну задній диван, яку можна скласти.

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Покликаний розширити пропозицію Kia щодо електромобілів і забезпечити кращий досвід клієнтів від флагманських моделей бренду до сегмента компактних позашляховиків, EV3 прискорить глобальний перехід до електромобілів, забезпечуючи більш доступне рішення для клієнтів, які розглядають перехід на електричну мобільність.

Новий Kia EV3 надійде в продаж після глобальної світової прем’єри автомобіля. Очікується, що ціни на цей позашляховик стартуватимуть з 34,9 тис. євро.