Объявлена стоимость нового Kia Sorento Hybrid

Как сообщил Carscoops, на рынке США Sorento Hybrid доступен в трех версиях: EX FWD, EX AWD и SX Prestige AWD. Kia также заявила, что вскоре дополнит линейку версией PHEV.

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Базовое оснащение EX в прошлом году имело стоимость с 36 690 долларов, однако обновленная модель начинается уже с отметки $38 690. Полноприводная версия EX подорожала на 1500 и теперь имеет стоимость в 40 490 долларов.

Флагманская комплектация SX-Prestige доступна по цене в 46 890 долларов, тогда как в прошлом году, соответствующее оснащение называлось SX-P и имело стоимость от $42 490. Топовое исполнение отличается от моделей начального уровня замшевой обивкой потолка, вентилируемыми сиденьями и лучшей информационно-развлекательной системой.





Кроссовер оснащается двумя совмещенными дисплеями диагональю 12,3 дюйма с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. Все версии предлагаются с гибридной установкой, которая представляет собой сочетание 1,6-литрового четырехцилиндрового двигателя и электромотора.

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Емкость батареи составляет 1,5 кВт-ч, а мощность ДВС вместе с электромотором – 227 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Силовая установка работает в паре с шестиступенчатым "автоматом". Фактически, это та же гибридная установка, что была установлена на предыдущей модели Sorento Hybrid.